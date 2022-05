Der Zauberer von TikTok

Stellen Sie es sich so vor: Er steht in der bis auf den letzten der 75.000 besetzten Plätze in der Münchner Allianz Arena und zeigt einen Kartentrick. Dann heißt es Platzwechsel für 75.000 Zuschauer, die nächsten kommen. Und das Ganze wiederholt sich zehn Mal. So viele und mehr Menschen schauen sich Umut Dasars (Zaubertrick-)Videos auf TikTok an. „Das musste mir am Anfang erst so richtig bewusst werden“, sagt der 21-jährige Simbacher. Seit er 14 ist, produziert er Videos, beschäftigt sich mit Schnittprogrammen und Bildern. Auf TikTok wurde er 2020 erstmals aktiv. Dort lud er ein Video von sich hoch und ging damit viral. Seither gilt der junge Simbacher mit türkischen Wurzeln als Inhaber des am schnellsten wachsenden TikTok-Accounts Deutschlands. „In 30 Tagen schaffte ich 600.000 Abonnenten“, sagt er stolz. Und das mit einem Hobby, das er sich mit zehn Jahren selbst beigebracht hat.

Es gibt auch Schattenseiten

Ja, er sei stolz auf diesen Erfolg, lässt ihn sich aber sicher nicht über den Kopf wachsen. „Es gibt nicht nur Vorteile, man muss auch mit den Nachteilen leben können“, sagt er und nennt ein kaum mehr mögliches normales Leben in seiner Heimatstadt Simbach und in Braunau. Heimlich werden Fotos von ihm gemacht, seine Privatsphäre nicht respektiert. Damit müsse man umgehen lernen. Irgendwann wurde ihm das ständige Onlinesein auf den sozialen Medien zu viel. „Du erreichst diese eine Grenze und merkst, es macht keinen Spaß mehr. Jetzt mache ich bewusst Pausen“, sagt er.

Früher lud er zwei bis drei Videos am Tag hoch, heute sind es so viele in einer Woche. „Viele sehen ja nicht, dass hinter diesen Videos oft sehr viel Arbeit steckt. Für manche brauchte ich fünf bis sechs Stunden“, gibt er zu bedenken. Ausgestrahlt werden davon etwa 20 Sekunden. Aber genau diese entscheiden, wie viele das Video sehen. „Ich mache aber immer nur das, was mir Spaß macht. Ich erzwinge nichts, das will ich nicht“, zieht er eine strikte Grenze. Er müsse sich immer selbst wohlfühlen und will nicht nur für Klicks und Likes produzieren, sondern mit kreativen Ideen punkten. Das beinhaltet schon längst nicht mehr nur „Close-up-Magic“, bei der besonders viel Fingerfertigkeit gefragt ist, sondern inzwischen auch Fashion und viel mehr. „Ich will mir aber immer treu bleiben“, sagt er. Denn vieles, was online zwar gut gehe, könne er nicht mit sich und seinem Gewissen vereinbaren. „Ich weiß ja, dass mir viele Junge folgen, ich will ein Vorbild sein“, sagt er.

Natürlich, mit seinem TikTok-Account verdient er längst Geld. Sein Management in Berlin hat ein Auge auf die Kooperationen. Nebenbei absolviert Umut gerade einen Bundesfreiwilligendienst und hilft beim Roten Kreuz aus. „Das ist eine wertvolle Arbeit, ich weiß abends, ich habe etwas Gutes getan“, freut er sich. Beruflich Fuß fassen will er in der Medienbranche. „Ich will natürlich meine Stärken und Erfahrungen beim Drehen und Schneiden ausspielen“, sagt er.