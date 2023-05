Der Wirt mit dem richtigen Rezept

181 Tage. Diese Zeitspanne musste die Mannschaft der Union Hochburg-Ach auf einen Sieg warten, doch am Samstag war es endlich soweit. Kapitän Daniel Kain und seine Kollegen setzten sich auswärts bei der TSU Handenberg 4:3 durch – allerdings erst auf den letzten Drücker. Der Siegtreffer durch Fabian Spitzwieser, der bereits eine Viertelstunde zuvor einen Elfmeter herausgeholt hatte, fiel erst in der Nachspielzeit (92.). „Wenn es mehr solche Spiele werden – und davon muss man fast ausgehen – brauche ich entweder viel Baldrian oder einen Notarzt“, sagt Trainer Hannes Geieregger, der erst am Donnerstag die Mannschaft übernommen hat und sie vor dem Abstieg bewahren soll.

Für Geieregger keine neue Situation. Er hat vor einigen Saisonen bereits St. Pantaleon „gerettet“ und ist nur eine Saison später mit dieser Mannschaft Meister geworden. In einer brenzligen Situation hat er auch Eggelsberg-Moosdorf übernommen – und mit dem Verein den Klassenerhalt fixiert. „Da hatte ich ein paar Mal Glück. Wahrscheinlich haben mich die Hochburger deshalb angerufen“, sagt Geieregger.

Trainer wurde weichgekocht

Eigentlich hat der Gastronom, der den Wirt z’Vormoos in Feldkirchen betreibt, gar keine Zeit zum Trainersein. Aber Tormann Daniel Kain, den er aus seiner Zeit bei Eggelsberg-Moosdorf kennt, hat mit ein paar anderen einfach nicht lockergelassen. „Deshalb habe ich meinen Terminplan für die nächsten Wochen durchgeschaut und dann entschieden: Irgendwie wird es schon gehen.“ Fest steht für Geieregger aber, dass sein Engagement bei Hochburg-Ach nur bis zum Saisonende dauern wird. „Dann muss ich die Mannschaft wieder verlassen. Leider, denn ich habe schon beim ersten Training gesehen, dass in diesen Burschen großes Potential steckt. Es fehlt ihnen nur an Erfahrung. Das hat sich auch beim Spiel in Handenberg gezeigt. Wir haben ein katastrophales Gegentor zum 1:1-Ausgleich kassiert und dann haben sich immer mehr Fehler eingeschlichen. Diesmal haben sie sich aber super aus dem Tief heraus gekämpft“, freut sich der Coach, der selbst natürlich nicht unbeteiligt am Erfolg war. Er hatte in Minute 68 Fabian Spitzwieser, der den Elfmeter herausgeholt und anschließend selbst getroffen hat, eingewechselt. „Da hatte ich ein glückliches Händchen“, sagt der Gastwirt.

Nach dem Erfolgserlebnis in Handenberg, das nach der langen Durststrecke ausgiebig gefeiert wurde, steht am Wochenende das Heimspiel gegen die Drittplatzierten Eberschwanger auf dem Programm. „Natürlich haben wir die Hoffnung, dass wir anschreiben. Im Grunde ist es fast egal, gegen wen wir spielen, weil wir uns sowieso nur auf uns konzentrieren müssen. Wir haben mit uns selbst genug zu tun – vor allem in der Defensive. Die muss einfach stabiler werden“, sagt Geieregger.

Noch ist es ein langer Weg bis zum Klassenerhalt, doch der neue Trainer ist zuversichtlich, dass bis zum nächsten Sieg nicht wieder 181 Tage vergehen werden. „Die Burschen sind motiviert und zerreißen sich auf dem Platz. Und auch für mich gibt es in den nächsten Wochen nur ein Ziel: nicht absteigen. Dem ordne ich sogar meinen Beruf unter. Zumindest eine Zeit lang. Denn wenn ich etwas anpacke, dann mache ich das zu hundert Prozent.“

