OÖN: Sie kommen gerade aus Salzburg und haben also nun zwei Jobs. Bleiben Sie beim Bundesheer? Reinhard Sulzberger: Ja, ich arbeite beim Bundesheer weiterhin zu 100 Prozent. Ich schau mir das ein halbes Jahr an. Zwei Jobs sind grenzwertig, aber momentan gelingt es mir, alles unter einen Hut zu bekommen. Mein Tag beginnt früh, ich fahre um kurz vor fünf Uhr nach Salzburg. Nachdem ich ein Morgenmensch bin, ist das absolut okay. Am Nachmittag bin ich im Gemeindeamt. Außerdem ähneln sich die beiden