Der lokale Veranstaltungskalender füllt sich wieder – das ist gut so. Hier ein kleiner Überblick: Lesung & Musik: Aus ihrem neuen Buch "Die Reise" liest Autorin Eva Maria Gintsberg am Samstag, 27. Juni (Beginn 20 Uhr), im Martinus-Saal der Landesmusikschule St. Martin. Musik am Klavier gibt es dazu von Stefan Gurtner aus Antiesenhofen. Karten sind ausschließlich an der Abendkassa erhältlich. Spaziergang & Musik: Ein musikalischer Stadtrundgang mit dem Innviertler