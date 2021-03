Es ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, den das Heizungsunternehmen Sommerauer in St. Pantaleon für seinen "ECOS", einen effizienten und umweltfreundlichen Hybrid-Heizkessel, erhalten hat. Diese spezielle Biomasse-Heizanlage überzeugte beim "Plus X Award" in allen sieben Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. Das schafften nicht einmal Weltmarken wie Apple oder Dyson.