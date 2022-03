Der totale Triumph für die Innviertler

Was für ein Auftakt! Die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen setzte sich beim Bundesliga-Auftakt mit 3:0 überraschend klar gegen AKH Vösendorf durch. Zudem stellte Neuzugang Sarah Fischer einen Österreichischen Rekord auf. Teamkollegin Lena Raidel war für einen Oberösterreichischen Rekord verantwortlich.

Die Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen verwandelte sich am Samstag in ein Tollhaus. Vor heimischem Publikum und Ehrengästen siegten die Innviertler gegen den Titelanwärter aus Vösendorf. Zwar fehlten bei den Niederösterreichern Stefan und Mario Secka wegen einer Covid-Infektion, aber auch mit den beiden wäre es an diesem Tage schwer gewesen, die vom überragenden Publikum an ihre Leistungsgrenzen gepushten Innviertler zu bezwingen. Denn am Ende setzte sich die WKG Innviertel mit einem souveränen Vorsprung von 127 Punkten durch.

Fischer war Punktebeste

Überragend im Team der Innviertler war die 21-jährige Olympiateilnehmerin Sarah Fischer, die jeweils drei Österreichische Rekorde in der Allgemeinen Klasse und der U23-Klasse aufgestellt hat. Mit ihren neuen Bestmarken von 130 und 133 Kilogramm im Stoßen sowie 236 Kilogramm im Zweikampf war sie außerdem die Punktbeste (387,31). Lena Raidel, die 17-jährige Straßwalchnerin, fixierte mit nur 65,3 Kilogramm Körpergewicht in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm insgesamt sechs neue Landesrekorde in den Altersklassen U20 und U23. Mit 76 bzw. 80 Kilogramm im Reißen, 91 und 96 Kilogramm im Stoßen und 171 kg bzw. 176 Kilogramm im Zweikampf fehlten ihr nur mehr vier Kilogramm auf das Limit für die Teilnahme an der U20 Europameisterschaft, die im Oktober diesen Jahres in Tirana (Albanien) stattfinden wird.

Florian Reisecker schaffte auf der Plattform sechs gültige Versuche. Am Ende standen 140 Kilogramm im Reißen und 170 Kilogramm im Stoßen im Wettkampfprotokoll. Weil der Braunauer an seiner Technik gefeilt und sich für 2022 viel vorgenommen hat, darf man vom 29-Jährigen heuer sicher noch höhere Lasten erwarten.

Volksschullehrerin Christiane Schröcker haderte diesmal nicht nur mit ihrem "Kampfgericht". Die 71 Kilogramm im Reißen wurden wegen Nachdrücken ungültig bewertet und auch im Stoßen wurde der Versuch bei 92 Kilogramm wegen Doppelumsatz vom Kampfgericht ungültig bewertet.Trotzdem zeigte die 40-Jährige, die nur 57,5 Kilogramm auf die Waage brachte, mit 158 Kilogramm im Zweikampf eine tadellose Leistung. Patrick Dürnberger (28) kam an sein selbst gestecktes Ziel von 322 Kilogramm im Zweikampf knapp heran. Am Ende fehlten ihm zwar fünf, aber die Stoßleistung von 180 Kilogramm war spitze.

"Es war ein klasse Wettkampf aller Athletinnen und Athleten. Unser Gedanke, ein Rekord-Schiedsgericht beim Verband anzufordern, war goldrichtig. Damit haben die neuen aufgestellten Rekorde von Sarah Fischer und Lena Raidel auch ihre Gültigkeit", freut sich Rudi Kobler, Obmann der Union Lochen, über die Leistung seiner Mannschaft und sein Bauchgefühl. In der nächsten Bundesligarunde (Samstag, 23. April) tritt die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen auswärts bei der WKG Bad Häring/Rum an.

Klarer Sieg für "Dreierteam"

In der Regionalliga feierte die WKG Innviertel III gegen WKG Kraftwerk Salzburg einen klaren 5:0-Sieg (1348,34 zu 1121,03 Punkten). Mit 290,14 Punkten war Maximilian Moldaschl bester Heber der Innviertler. Auch in der ersten Runde des OÖ-Nachwuchscup gab es viele Siege für die Innviertler. Dafür verantwortlich waren Patrick Maderegger (U9), Doris Schober (U11), Juliane Maderegger und Jonas Leikermoser (beide U13) sowie Helena Maderegger und Florian Leikermoser (beide U15).

Am kommenden Samstag, 19. März, um 18 Uhr, startet im Sportpark Auwiesen die Nationalliga mit dem Oberösterreich-Derby SK Vöest Linz II gegen WKG Innviertel Lochen/Ranshofen.