Der SV Hohenzell trifft gleich beim Saisonauftakt auf einen Top-Favoriten

Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte ist der SV Bögl Hohenzell im Juni dieses Jahres in die Bezirksliga aufgestiegen – als jüngstes Team der Liga. Während der (recht kurzen) Sommerpause hat sich die Mannschaft durch einige Transfers weiter "verjüngt", doch gerade das könnte für den HSV in dieser Saison ein Vorteil sein. "Die jungen Burschen machen sich vielleicht nicht so viele Gedanken. Hoffe ich zumindest. Wichtig wird, dass wir wieder lernen, mit Niederlagen richtig umzugehen. Das macht im Vergleich zur Vorsaison wahrscheinlich den größten Unterschied aus", sagt Trainer Werner Sickinger (kleines Foto).

Gleich zum Auftakt (alle Spieltermine im Artikel links) empfängt der SV Hohenzell mit Schwanenstadt 08 einen Mitfavoriten auf den Titel. Keine einfache Aufgabe, doch der Coach ist optimistisch. "Im Grunde sind wir in fast allen Spielen eher der Außenseiter. Am Ende hilft uns das vielleicht sogar." Wer beim Auftakt jedenfalls nicht mithelfen kann ist Christian Seyfried, der mit gerissenem Kreuzband voraussichtlich ein halbes Jahr ausfallen wird. Ebenfalls noch nicht ganz fit ist Kapitän Johannes Murauer, der aber im Laufe der Herbstmeisterschaft wieder auf den Platz zurückkehren soll.

Apropos Platz: Auf die Fußballplätze, die der SV Hohenzell angesichts der neuen Liga in dieser Saison kennenlernen wird, freut sich Werner Sickinger schon jetzt. Auch wenn ihm die Bezirksliga West lieber gewesen wäre. "So fallen uns natürlich spannende Derbys mit entsprechend vielen Zuschauern weg. Aber auch das hat sein Gutes, denn in der Bezirksliga Süd, die ich als extrem stark einschätze, ist der Druck vielleicht nicht ganz so groß. Wir werden jedenfalls unser Bestes geben, um uns zu behaupten", sagt Sickinger.

(Fast) Alle fit

Ebenfalls eine extrem junge Mannschaft schickt Karl Osterkorn in der 2. Klasse Westnord ins Rennen. Er trainiert seit dem Winter die Union Enzenkirchen und hatte am Anfang alle Hände voll zu tun, um die Burschen fit zu machen. "Zu Beginn waren sie eher haudig beisammen, aber schön langsam wird es. Sie kommen fleißig ins Training, sind willig und bereit sich zu plagen", sagt der Trainer. Die Ergebnisse der letzten Vorbereitungsspiele (darunter ein 6:1-Sieg gegen Kopfing) waren jedenfalls vielversprechend. Dabei musste Karl Osterkorn urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten. Bis zum ersten Heimspiel gegen Eggerding (Sonntag, 16 Uhr) sollte die Mannschaft wieder komplett sein – bis auf Andreas Demelbauer, der sich im letzten Testspiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat und längere Zeit ausfallen wird. Davon abgesehen ist das Team fit und bereit.

Zum Glück, denn mit Eggerding wartet ein nicht zu unterschätzender Gegner auf Enzenkirchen, das einen guten Mittelfeldplatz als erklärtes Saisonziel ausgegeben hat. Vorerst will der Trainer aber vor allem eins: Gegen Eggerding nicht verlieren. "Das wird schwer genug, weil es eine starke und reife Mannschaft ist. Wahrscheinlich sind sie uns überlegen, aber wir werden unser Bestes geben, um dagegenzuhalten." Worauf sich Karl Osterkorn unabhängig vom Ergebnis freut? "Wenn endlich wieder alle Spieler da sind, es losgeht und um Punkte gespielt wird."

Spieltermine

Regionalliga Mitte

Freitag, 12. August, 19 Uhr: Bad Gleichenberg – DSV Leoben, Deutschlandsberg – Kalsdorf, Gleisdorf 09 – Allerheiligen, Vöcklamarkt – St. Anna/A., Weiz – SAK; 19.30 Uhr: WSC Hertha – Gurten. Samstag, 13. August, 17 Uhr: LASK Amateure – Treibach, WAC Amateure – Junge Wikinger Ried

Oberösterreich-Liga

Freitag, 12. August, 18 Uhr: St. Valentin – Bad Ischl; 18.30 Uhr: Micheldorf – Perg; 19 Uhr: ATSV Stadl-Paura – St. Martin/M., Mondsee – SPG Wallern/St. Marienkirchen, FC Wels – SPG Friedburg/Pöndorf; 19.30 Uhr: SPG Weißkirchen/Allhaming – Edelweiß Linz. Samstag, 13. August, 17 Uhr: Oedt – Dietach; 18 Uhr: SPG Pregarten – Ostermiething

Landesliga West

Freitag, 12. August, 18 Uhr: SK Kammer – Bad Schallerbach, Esternberg – Schalchen; 19 Uhr: Sattledt – Bad Wimsbach; 19.30 Uhr: Gmunden – Schlierbach, Pettenbach – SK Schärding. Samstag, 13. August, 17 Uhr: Gschwandt – Grieskirchen, SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b – Andorf

Bezirksliga Süd

Freitag, 12. August, 17.30 Uhr: Neuhofen – Thalheim; 18 Uhr: Attergau – Frankenburg. Samstag, 13. August, 17 Uhr: Attnang – Gunskirchen, Neukirchen/V.-Puchkirchen – UVB Juniors, Vorchdorf – Pichl, Windischgarsten – Ohlsdorf. Sonntag, 14. August, 17 Uhr: Hohenzell – Schwanenstadt 08

Bezirksliga West

Freitag, 12. August, 18.15 Uhr: Taufkirchen/Pr. – Riedau, Taiskirchen – Ranshofen; 19.30 Uhr: Altheim – Munderfing. Samstag, 13. August, 16 Uhr: Eggelsberg-Moosdorf – Senftenbach, Neumarkt/Pötting – St. Martin/I.; 17 Uhr: Dorf/Pr. – Lochen. Sonntag, 14. August, 15 Uhr: Gilgenberg – Utzenaich

1. Klasse Mittewest

Freitag, 12. August, 20 Uhr: Gallspacher SK – Kallham. Samstag, 13. August, 17 Uhr: SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 1b – Pram. Sonntag, 14. August, 17 Uhr: Blaue Elf Wels – Meggenhofen, Gaspoltshofen – Haag/H., Offenhausen – Rottenbach, Peterskirchen – Buchkirchen, SPG Taufkirchen/Michaelnbach – ESV Wels

1. Klasse Nordwest

Samstag, 13. August, 16 Uhr: Lambrechten – Neukirchen/W. Sonntag, 14. August, 16 Uhr: Freinberg – Diersbach, Prambachkirchen – Waizenkirchen, Rainbach/I. – ATSV Schärding, SPG Sigharting/Andorf 1b – St. Marienkirchen/Sch., St. Roman – Natternbach; 17 Uhr: Münzkirchen – Kopfing

1. Klasse Südwest

Freitag, 12. August, 20 Uhr: Burgkirchen – SPG Palting/Seeham. Samstag, 13. August, 17 Uhr: Neukirchen/E. – Eberschwang. Sonntag, 14. August, 15 Uhr: Mehrnbach – Gurten 1b; 17 Uhr: Jeging – Mattighofen, Weng – Hochburg-Ach, Obernberg – Laab, Waldzell – Handenberg

2. Klasse Südwest

Samstag, 13. August, 16 Uhr: St. Pantaleon – Tarsdorf. Sonntag, 14. August, 16 Uhr: Geretsberg – Uttendorf, Mauerkirchen – Feldkirchen/M., Pfaffstätt – St. Radegund, Schwand – Schalchen 1b, Ostermiething Juniors – SPG Friedburg/Pöndorf Juniors 1b; 17 Uhr: Pischelsdorf – St. Peter/H.

2. Klasse West

Samstag, 13. August, 17 Uhr: Mettmach – Aurolzmünster. Sonntag, 14. August, 17 Uhr: Ampflwang – Mining/Mühlheim, Aspach/Wildenau – Riegerting, Pattigham/Pramet – Lohnsburg, Polling – Treubach/Roßbach, Schildorn – Zell am Pettenfirst. Montag, 15. August, 17 Uhr: St. Johann/W. – Young Celtics Neuhofen

2. Klasse Westnord

Freitag, 12. August, 18.15 Uhr: Schardenberg – Grieskirchen Juniors. Sonntag, 14. August, 16 Uhr: Enzenkirchen – Eggerding, St. Aegidi – Stroheim; 17 Uhr: St. Agatha – Raab, Wesenufer – St. Willibald. Montag, 15. August, 17 Uhr: Aschach/D. – Suben

2. Klasse 1b

Freitag, 12. August, 17 Uhr: Gmunden Juniors – Schlierbach 1b, Sattledt Juniors – SK Wimsbach Juniors; 17.30 Uhr: Pettenbach 1b – SK Schärding 1b. Samstag, 13. August, 15 Uhr: Kammer 1b – WSC Hertha 1b