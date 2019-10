Der Rathmacherhof in Lochen und der Hofladen in Lengau, der kürzlich Ein-Jahr-Jubiläum feierte, sind nur zwei Projekte von vielen, die durch Leader-Förderungen verwirklicht werden konnten. Mehr Förderprojekte wurden bei der zwölften Vollversammlung der Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal im Gasthaus Berger in St. Peter präsentiert.