Der Sommer 2022 geht als der viertwärmste in der 255-jährigen Messgeschichte ein, wie Alesander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in einer ersten Sommer-Bilanz am Montag mitgeteilt hat. Profitiert haben davon die Bäder und Seen, die heuer mit dem Besuch zufrieden sind (siehe Beiträge auf dieser Seite).