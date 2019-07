Stolz habe ich zugesagt, dieses Interview zu machen. Meinten doch die Redaktionskolleginnen, dass das Frage-Antwort-Spiel mit den Erzeugern des Gins "Der schöne Reinhard" nur ich machen könnte. Nicht, weil ich besonders schön wäre, sondern Reinhard heiße. Zu dritt haben wir uns dann an einem lauen Sommerabend eine Flasche mit dem vielversprechenden Namen zu Gemüte geführt. Schöner war ich am nächsten Tag nicht. Im Gegenteil. Das Interview ist trotzdem zustande gekommen.

Warte: Heute schon einen Gin getrunken?

Reinhard Putscher: Bei 35 Grad war es zwar auch etwas Klares, aber kein Gin. Sondern kaltes Wasser. Und Gin sollte man ja nicht zu kalt trinken, sonst geht der Geschmack verloren.

Wer ist jener Herr Putscher, der hinter dem "Schönen Reinhard" steckt?

Herr Putscher ist ein waschechter Wenger, hat lange und gut (lacht) im Fußballverein SV Weng gespielt. Sein Vater (Geschäftsführer der Putscher-Buchleitner Stahlbau GmbH in Weng) war bis vor kurzem noch Obmann davon, dessen Stadion auch nach ihm benannt wurde. Ein Werbebanner vom "Schönen Reinhard" unterstützt den Sportverein als Sponsor. Sogar die Schwester spielte in der Jugend im Verein.

München. Weng. Da ist ein kleiner Unterschied. Warum Weng?

Nach dem Studium an der Werbe Design Akademie in Salzburg ging es beruflich nach München zu großen Werbeagenturen, wo ich als Texter & Konzepter bis heute, mittlerweile als Creative Director mit eigener Agentur, Unternehmen wie BMW, Mastercard, SIXT, Jeep usw. in Werbemarketing-Themen wie Social Media, Film, usw. unterstütze. Während und nach dieser Zeit ging es immer wieder nach Schottland und Irland, wo ich mit dem Thema Spirituosenproduktion konfrontiert wurde. Und nach Jahren wurde dann in München (vielleicht war es sogar auf dem Oktoberfest) der Entschluss gefasst, eine eigene Spirituosenmarke auf den Markt zu bringen. Und da wir Zuhause in Weng die passenden Gebäude (Infrastruktur) dafür haben, wird dort der Gin produziert.

In Weng wächst bekanntlich kein Wacholder. Ohne den Gin-Machen aber nicht gut möglich ist. Woher nehmen Sie den Wacholder?

Dieser kommt von einem wohl ausgewählten Lieferanten. Und dieser bezieht ihn vorwiegend aus Anbaugebieten in Südeuropa. Übrigens BIO-Wacholder.

Was kommt eigentlich sonst noch in einen Gin?

Kräuter, Blüten, Früchte – beim "Schönen Reinhard" insgesamt 17 Zutaten oder Botanicals, wie man sagt. Aber welche genau, ist natürlich ein Geheimnis.

"Reinhard" klingt bei Ihrem Vornamen verständlich. Aber warum "Der Schöne"?

Der Name entstand ganz nebenbei. Ich war schon seit langem auf der Suche, nach einem Namen. Eines Morgens kam ich in mein Büro, und mein Kollege sagte "Oh, der schöne Reinhard". Eine Kollegin erwiderte, dass dies ein schöner Name für den Gin wäre. Und das fand ich natürlich auch! (lacht)

Was ist Ihr Ziel: Wie viele Reinhard-Flaschen wollen Sie in Weng produzieren?

Mein Ziel ist es, poetisch gesagt, zu tun, was einen glücklich macht. Und das habe ich mit dem Produzieren des "Schönen Reinhards" erreicht. Ich wollte eine Spirituose entwickeln und das habe ich mit autodidaktisch erlernten Fähigkeiten geschafft. Und das auch noch ziemlich erfolgreich. 500 Flaschen wurden produziert und alle sind bereits weg. Aber da ich ein umtriebiger, kreativer Mensch bin, ist noch nicht ganz klar, ob es noch weitere "Schöne Reinhards" geben wird, oder ein ganz neues Produkt. So einiges ist in Planung. Gerade hab ich die Lizenz erworben, um schottischen Whisky verarbeiten zu können.

Das Innviertel steht eher für Most, Bier und Schnaps. Warum Gin?

Weil es noch so viel mehr gibt als Most, Bier und Schnaps!

Wird in Weng nur Gin gemacht?

Bald vielleicht auch noch viel mehr. Die Gingineers Distillery wird sich in Zukunft neben der Herstellung vor allem auf das Veredeln von Spirituosen konzentrieren.

Gin als Potenzmittel? Oder wie darf man Ihren Slogan "Sexiest Gin Alive" verstehen?

Das muss jeder für sich selbst herausfinden...