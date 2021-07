Der "Normalstand" liegt bei 4,5 Metern – einen Stand von 6,74 Metern hatte der Inn in Schärding in der Nacht zum Dienstag um 1 Uhr früh erreicht, in weiterer Folge ist der Pegel schrittweise gesunken. Die Feuerwehr der Stadt Schärding bleibt weiterhin gefordert: der Inn führt bei Hochwasser jede Menge Schlamm mit sich – Schlamm, der nach dem Weichen der Wassermassen ab heute Vormittag rasch von den überfluteten Flächen entfernt werden muss, so Markus Furtner, Kommandant der