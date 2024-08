Der "Sauwald Giro" dreht am Sonntag seine zweite Runde

Viele Höhenmeter und zwei abwechslungsreiche Strecken kombiniert mit einer Fahrt durch die herrliche Landschaft des Sauwalds und des Bezirkes Schärding. Das bietet der "Sauwald Giro", der im vergangenen Jahr vom Radsportverein "Team Alpha" aus St. Roman ins Leben gerufen wurde. Bereits bei der Premiere waren Hunderte Radsportler mit von der Partie. Und auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter am kommenden Sonntag, 1. September, auf ein erfolgreiches Rennen. Das Starterfeld wird in verschiedene Altersgruppen unterteilt. Von Altersklassen unter 20 bis über 60 reicht die Bandbreite an Radsportlern, die die Organisatoren ansprechen wollen. "Derzeit sind schon knapp 150 Anmeldungen bei uns eingegangen", sagt Andreas Holzapfel vom "Team Alpha".

Erstmals mit Firmenwertung

Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es beim "Sauwald Giro" zwei Strecken geben. Die Strecke A zieht sich über 108 Kilometer und weist mehr als 1400 Höhenmeter auf. Der Startschuss für dieses Rennen fällt um 8.45 Uhr. Die Strecke B (Start um 9 Uhr) hat eine Länge von 61 Kilometern inklusive 900 Höhenmetern. Auf dieser Strecke wird in diesem Jahr auch erstmals eine Firmenwertung durchgeführt. Dabei werden die Zeiten von drei Fahrern addiert. Zwei davon müssen jedoch bei der jeweiligen Firma beschäftigt sein, um auch gewertet zu werden. Start und Ziel sind jeweils im Ortsgebiet von St. Roman. Dort wird während des gesamten Renntages sowohl für Sportler als auch Zuseher ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten – inklusive Siegerehrungen und einer "After-Race-Party", wie Holzapfel sagt.

Generell soll es den Teilnehmern am Renntag an nichts fehlen. So ist im Startgeld zur Stärkung auch eine Portion Nudeln sowie ein Getränk inkludiert. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Fortsetzung unserer Radrundfahrt. Wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir wieder mit einer hohen Teilnehmeranzahl", sagt Holzapfel.

Die Online-Anmeldung für das Radsportevent läuft noch bis kommenden Freitag unter www.time2win.at. Nachnennungen vor Ort sind sowohl am Samstag als auch am Sonntag bis kurz vor dem Rennstart noch möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer