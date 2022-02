Nach einer über einjährigen pandemiebedingten Pause ist das LSVOÖ.-Gebiet VI (Ried-Braunau) am vergangenen Samstag mit zwei Rennen in seinen 35. Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup gestartet. Auch wenn es in diesem Winter wegen der strikten Covid-Vorgaben und der 2G-Regel keine Cup-Gesamtwertung geben wird, freuten sich die knapp 90 Läuferinnen und Läufer irrsinnig, dass sie wieder rennmäßig durch die Tore flitzen durften.