Noch wird beim "Raschhofer Rösslpark" in Altheim gebaut.

"Wir werden so häufig gefragt, was denn bei uns geschieht", sagen die Altheimer Brauereibesitzer Doris und Christoph Scheriau von der Brauerei Raschhofer. Daher geht man nun mit ersten Informationen über den "Raschhofer Rösslpark" an die Öffentlichkeit.