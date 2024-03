Der Onkel Franz in Ostermiething

"Was dem Wiener seine Tante Jolesch, ist dem Innviertler sein Onkel Franz", sagt Klaus Ranzenberger zu seinen Geschichten über den Onkel Franz. Daraus liest er am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im KultOs in Ostermiething. Begleitet wird er dabei von Josef Kili, einem Meister am Saxophon und an der Klarinette, aber auch an diversen anderen Musikinstrumenten. Veranstaltet wird die musikalische Lesung vom Verein "L(i)ebenswertes Ostermiething.

Vorverkaufskarten online unter liebenswertes-ostermiething.at

