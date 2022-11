Vor vielen Jahren gab es einen Mann, der schnell wegen seinem gütigen Herzen verehrt wurde. Vor allem die Kinder waren ihm wichtig und so hat sich der Brauch des Nikolausbesuchs eingebürgert. Der Rieder Pfadfinder-Nikolaus besucht auch heuer wieder von 4. bis 6. Dezember zwischen 16 und 20 Uhr die Kinder in Ried und Umgebung. Wenn auch Sie Ihr Kind belohnen wollen: Anmeldung entweder per E-Mail unter pfadfinder.nikolaus@gmx.at oder telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr