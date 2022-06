"Der Natur auf der Spur": Ein Erleben mit allen Sinnen

"Der Natur auf der Spur" – so lautet das Motto eines ganz besonderen Natur-Erlebnis-Tages am Sonntag, 26. J uni, in Atzing bei Mehrnbach. Der Verein "lebensraum:natur" veranstaltet ein Projekt, bei dem es vor allem um jene Botschaft geht: "Wir möchten die Dringlichkeit vermitteln, dass jeder Einzelne einen Beitrag für die Natur und das Ökosystem leisten kann."

Das sagt Tierarzt und Vereinsobmann Josef Voglsperger, der jedoch hervorhebt, dass diese Veranstaltung "ein Gemeinschaftsprojekt vieler Beteiligter" sei und bezeichnet es als "Mitmachfest". In 35 unterschiedlichen Themenfeldern werden nicht nur die Vielfalt der Natur, sondern auch die Komplexität des Ökosystems und die oft unbeachtete Vernetzung in der Natur aufbereitet: erklärend, belehrend, nicht moralisierend.

"Es geht uns darum, den Besuchern eine Erfahrung zu ermöglichen, die über reine Information hinausgeht", sagt Josef Voglsperger, auf dessen großem und biodivers gestaltetem Grundstück die Veranstaltung über die Bühne gehen wird. "Und es soll nicht nur lustig sein, sondern ein Hinweis auf die Dringlichkeit sein, dass jeder Einzelne etwas zum Schutz der Schöpfung beitragen kann."

Die Themenfelder sind breit gestreut: Vom Boden, Insektenwohnungen, Blühflächen, einem Baumkreis bis hin zum Mehrnbecka 40a, "Kunst treibt Blüten", einem "Um-teifi-Platz" oder dem Thema "Ver-netz-ung" reicht die Palette. Die notwendige Gemeinsamkeit – etwa im Bereich Jagd, Land- und Forstwirtschaft – soll ebenfalls hervorgehoben werden.

Ein Erleben mit allen Sinnen

"Das eigene Erleben ist uns wichtig, nur dadurch bleibt auch ein emotional geprägter Eindruck", sagt Peter Estl, der die Homepage des Vereines betreut und durch die Darstellung auf der Website ein Wieder-Erleben ermöglichen will. Das Erleben sei wichtig, und beide Protagonisten betonen: "Das hier ist kein Ausstellungsgelände, es ist der private Garten und somit der unmittelbare Lebensraum von den Menschen, die hier daheim sind."

Wenn Josef Voglsperger vom Erleben erzählt, dann weist er gleichzeitig darauf hin, dass dies ein Erleben mit allen Sinnen sein soll. "Es gibt hier auch kontemplative Orte, Orte zum Herunterkommen, zum Rückzug. Erst wenn das Hirn und das Herz gleichermaßen beteiligt sind, wird das Erleben intensiver und unsere Botschaft deutlicher", sagen Voglsperger und Estl. So werden unter anderem auch Didgeridoo-Spieler zur akustischen Begleitung im Baumkreis beitragen. Wichtig ist Josef Voglsperger und Peter Estl, dass die Gemeinsamkeit aller (mehr als 100) Beteiligten zum Ausdruck gebracht wird und dass das Erleben "auf einfache Weise – im Sinne von elementar und unkompliziert – ermöglicht wird."