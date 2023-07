Der Markt "Genuss in Ried" geht in die nächste Runde

Das Angebot von Produzenten aus ganz Oberösterreich lässt das Konsumentenherz am Rieder Hauptplatz schon zum siebten Mal höherschlagen. Die Organisatoren Willi Krkosch und Stefan Schmid präsentierten bei einer Pressekonferenz die Veranstaltung "Genuss in Ried" am Samstag, 26. August, von 9 bis 17 Uhr. Unterstützt wurden sie dabei von der Stadt Ried, vertreten durch Bürgermeister Bernhard Zwielehner von der ÖVP und SPÖ-Stadtrat Sebastian Forstner.