Der Mann, der nicht still halten kann

Es gibt kein Wetter, das Andreas Steinbacher drinnen hält. Egal ob Regen, Schnee oder tropische Temperaturen – der Drang nach draußen ist bei dem 51-jährigen Mehrnbacher fast übermächtig. Als passionierter Läufer hat der Innviertler nicht nur tausende Kilometer und an die 15 Marathons in den Beinen, sondern auch jahrelange Erfahrung im Organisieren des Rieder Stadtlaufs. Dieser geht am Samstag, 24. August, ab 15 Uhr bereits zum 36. Mal über die Bühne (Anmeldung und Infos unter www.rieder-stadtlauf.at). Nervös macht ihn die Veranstaltung, bei der jährlich hunderte Athleten ihre Runden durch Ried drehen, nicht mehr. „Eine gewisse Grund-Aufgeregtheit ist schon da, aber ich versuche, in allen Situationen ruhig zu bleiben. Es macht ja nichts besser, wenn man die Nerven verliert“, sagt Andreas Steinbacher von der LAG Genböck Haus Ried, der mit seinem Team im Vorjahr gegen den Regen und die dadurch in Mitleidenschaft gezogene Zeitnehmung kämpfen musste.

Ungeachtet seiner jahrzehntelangen Erfahrung gibt es noch immer Läufer, die ihn überraschen. 2016 schaffte das Florian Neuschwander. Der Frankfurter kam nach Ried, war etwas zu früh dran, ging vor dem Lauf noch spontan zum Friseur und entschied anschließend den Stadtlauf mit einer Lockerheit für sich, die auch Andreas Steinbacher beeindruckte. „So ein unscheinbares Mandl. Er ist durch die Innenstadt gewetzt, als wäre es das Einfachste überhaupt.“ Derartige Erlebnisse seien super, doch in erster Linie geht es dem Mehrnbacher um die vielen Volks- und Hobbyläufer. „Es freut mich besonders, wenn einer oder eine zum Beispiel bei der Firmenwertung mitmacht, dabei Blut leckt und dann dran bleibt“, sagt der 51-jährige ÖBB-Bedienstete.

Ob bei der 36. Auflage des Weberzeile Stadtlaufs Ried wieder ein „unscheinbares Mandl“ siegt oder ein Innviertler – zuletzt war es der gebürtige Neukirchner Günther Weidlinger im Jahr 2009 – das Rennen macht, wird sich am 24. August zeigen.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at