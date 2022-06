Wenn Reinhard Zeilinger aus Aspach seinem Hobby nachgeht, dann schlafen andere meistens. Der Aspacher, im Brotberuf für Product Design Services/Test Equipment bei B&R in Eggelsberg verantwortlich, blickt nachts gerne in den Sternenhimmel. Nicht nur das: Er hält seine Einblicke auch fotografisch fest. Die Ergebnisse: fantastische Aufnahmen von Galaxien und Sternennebeln, Millionen Lichtjahre entfernt. Es ist ein Blick in eine ferne Vergangenheit.