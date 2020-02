Schon als Jugendlicher war Alois Schreckensberger Liebhaber von der Musik aus der Jukebox. In den meisten Gasthäusern gab es in den 70er und 80er Jahren Musikboxen. Mit dem Einwurf von Schillingmünzen konnte man das Gerät in Betrieb setzen, sein Lieblingslied hören und dazu tanzen. Zu dieser Zeit träumte Alois Schreckensberger davon, selbst einmal eine solche Jukebox zu besitzen. Nach dem Ankauf der ersten Rock-Ola entstand eine richtige Leidenschaft.