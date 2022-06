Der Lehrling, der sich mit der Raumfahrt beschäftigt

Schon in der Volksschule war Leon Renner (22) aus Maria Schmolln ein kleiner Revoluzzer. In der Hauptschule zählte er u. a. zu den Besten in Mathematik und besuchte danach die HTL in Hallein und Grieskirchen. Die Schule brach er ab, machte Zivildienst und begann eine Lehre bei FACC, wo ihn vor allem die Luft- und Raumfahrttechnik fasziniert. Im Interview spricht er über Zukunft, seine Ideen und Pläne.