Der Konkurrenz einen Schritt voraus

TUMELTSHAM. Sportler bringen sich auf Test- und Trainingsgeräten von Süss Medizintechnik in Bestform

Auch Diskus-Weitenjäger Lukas Weißhaidinger (großes Foto) trainiert auf Geräten der Firma Süss Medizintechnik. Bild: privat

Spitzensportler bringen sich auf Test- und Trainingsgeräten von Süss Medizintechnik genauso in Form wie Rekonvaleszente nach einem Unfall, einem operativen Eingriff, oder im Falle einer neurologischen oder kardiologischen Erkrankung. Aber auch Menschen mit Beeinträchtigung oder solche, die einfach ein wenig fitter sein wollen, sind bei Süssmed in besten Händen. Die Bandbreite der von Peter Süss – dem namensgleichen Senior genauso wie dem Junior – angebotenen Übungsgeräte ist enorm. Auch deshalb, weil sich "in der aktiven Rehabilitation, der Diagnostik und dem Sport vor allem in den letzten Jahren unheimlich viel getan hat" sagt Peter Süss, der Jüngere und seit gut zehn Jahren geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

"Wir sind überall dort, wo die heimischen Spitzenathleten sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. In Österreichs Olympiazentren wie zum Beispiel auf der Gugl in Linz genauso wie im BSFZ-Südstadt, dem Red Bull Diagnostik- und Trainingszentrum in Thalgau sowie den Sport-Universitäten des Landes", bringt es Süss auf den Punkt.

Diskus-Weitenjäger Lukas Weißhaidinger, zuletzt Sieger des ISTAF Indoor Meeting in der Berliner Mercedes-Benz-Arena und somit der erste Athlet der dieses Meeting zweimal hintereinander gewinnen konnte, trainiert auf den Geräten von Süssmed genauso wie Ivona Dadic (Hallen Vizeweltmeisterin Mehrkampf), Verena Preiner (U23 Vizeeuropameisterin Mehrkampf), Markus Fuchs (schnellster Österreicher) und Dominik Distelberger (10-Kampf Olympiateilnehmer).

Motorrad-Ass Matthias Walkner, Lindsey Vonn, Felix Neureuther und viele ÖSV-Athleten trainierten in ihrer rekonvaleszenten Phase auf Geräten des Innviertler Familienunternehmens. Walkner, Rallye-Dakar Gewinner 2018, schaffte heuer mit gebrochenem Bein und vor allem unter enormen Schmerzen Platz zwei. Nach der erfolgten Rückkehr und notwendigen Operationen beginnt Walkner bereits wenige Tage nach dem Eingriff wieder mit dem Training. Das funktioniert so: "Walkners Physiotherapeut ruft bei uns an, ob wir ein speziell geeignetes Gerät zum Training der unteren Extremität für Walkner hätten. Natürlich hatten wir", schmunzelt Peter Süss.

Weitere Kunden von Süss gehören zu den Großclubs der internationalen Bühne. Die Kicker von Leipzig, Salzburg, LASK, und Austria Wien trainieren und testen – wenn sie einmal nicht dem runden Leder nachjagen – auf Geräten von Süssmed. Die Frage, ob auch die Kicker der SV Guntamatic Ried zu seiner Kundschaft zählen, beantwortet Süss diplomatisch: "Nur ein ganz kleines bisschen. Mit manchen tut man sich halt ein bisschen schwerer. Was aber nicht ist, kann ja noch werden..."

Die Olympischen Spiele 2020

Nächster Schwerpunkt in den Ambitionen von Süss Medizintechnik sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. "Das ist wieder eine besondere Herausforderung. Die ersten Kontakte zu diversen Verbänden, Clubs und Athleten sind aber längst geknüpft", beweist Peter Süss mit seinen 15 Mitarbeitern Weitblick. Im September konnte für den Sportbereich Athletic Power ein sensationeller Deal mit Keiser, dem US-Hersteller von pneumatischen Trainingsgeräten, abgeschlossen werden und seit 2019 besteht eine Partnerschaft mit dem Österreichischen Leichtathletikverband unter dem Titel "Olympia 2020". "Mittlerweile wird der vierte Großcontainer mit diesen einzigartigen Trainingsgeräten in Kalifornien befüllt und nach Österreich geholt", zeigt sich Süss über die ersten Kundenaufträge hoch erfreut.

Auf die Frage, was denn so einzigartig sei, antwortet Süss: "Fitnessgeräte reichen oft nicht aus, wenn man athletisch trainieren möchte. Athleten müssen auch mit Geschwindigkeit trainieren können, um den Muskel-, Band-, Sehnenapparat auf schnelle, wettkampfspezifische Bewegungen vorzubereiten. Mit dem Druckluftsystem der Keiser-Geräte lässt sich ein solches Training zu hundert Prozent umsetzen. Nahezu einzigartig ist auch das Live-Feedback für den Athleten, damit dieser permanent an seiner individuellen Muskelleistungsschwelle trainieren kann." Genau diese Art des Trainings hat auch den Trainer des Jahres 2018 Gregor Högler – Trainer von Lukas Weißhaidinger und Sportdirektor beim ÖLV – überzeugt, Keiser Geräte bei den Austrian Athletics im Rahmen von Olympia 2020 einzusetzen. Die erste Gerätelieferung an den ÖLV im Wert von rund 100.000 Euro ist bereits abgeschlossen.

"Unser Team aus engagierten Mitarbeitern heißt alle in der Firmenzentrale in Tumeltsham willkommen, die mit Gesundheit Geld verdienen wollen oder mehr für ihre Gesundheit tun wollen. Aufgrund der Jahrzehnte langen Erfahrung sind wir auch immer wieder Ansprechpartner für Problemfälle unter dem Titel austherapiert", macht Peter Süss, dessen Frau Karin und Sohn Alex im Unternehmen mitarbeiten – die Tochter besucht das Gymnasium – Werbung in eigener Sache.

Aktuell sucht das Unternehmen Mitarbeiter.

Am 5. Mai veranstaltet Süssmed gemeinsam mit dem Sport- und Allgemeinmediziner Christian Süss den dritten Wings for Life World Run im Rieder Stadtpark.

Infos dazu auf der Website www.suessmed.com/aktuelles/

