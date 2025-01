Der Immobilienmarkt erholt sich: "Alle Parameter deuten auf Wachstum"

Zurückhaltend: So konnte man die Bewegung auf dem Innviertler Immobilienmarkt in der Vergangenheit beschreiben. "Allein günstige Einfamilienhäuser wechselten vergleichsweise leicht die Besitzer", sagt der Gründer von Remax-Innova, Christian Haidinger. Am Angebot lag die Stagnierung im Grunde nicht, eher an der Nachfrage. Vor allem die KIM-Verordnung bremste Käufer aus. Diese soll Mitte 2025 fallen, was die Bau- und Immobilienbranche freut.