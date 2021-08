Der ehemalige Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, tritt bei den Wahlen im Herbst als Spitzenkandidat der Neos für den Wahlkreis Innviertel an. Im Interview spricht er über Bürokratieabbau, kluge Köpfe und die Liebe seines Lebens. OÖN: Herr Wojak, Ihre Geschichte als ehemaliger Bezirkshauptmann von Braunau ist weitum bekannt. Nach einer turbulenten Zeit haben Sie ein neues Ziel: Was war Ihr politisches Erweckungserlebnis? Georg Wojak: "Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet