Saftige Wiesen, grasende Kühe, Stille, etwas körperliche Ertüchtigung an der frischen Luft und die Freude an den einfachen Dingen des Lebens – danach streben im Corona-Jahr 2020 offensichtlich mehr Menschen als sonst. Das bekommen auch Franziska Murauer und Anita Löcker zu spüren – im positivsten Sinn. Beide betreiben seit fünf Jahren die Gschwendtalm in Großraming, dieses wird ihr bestes werden.