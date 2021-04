Sie haben etwas Majestätisches, wenn sie durchs Wasser gleiten. Ihre schillernden Schuppen, prachtvollen Farben und klaren Musterungen spiegeln sich im klaren Wasser. Silvia Oberhauser, die das Koihaus Salzburg in Feldkirchen bei Mattighofen betreibt, betrachtet ihre Lieblinge, bückt sich zum Wasser und lässt sie an ihren Fingern nuckeln. "Sie sind sehr zahm, man kann sie streicheln, mit ihnen kuscheln", sagt sie. Das mache sie so besonders.