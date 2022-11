Perfekter Auftakt, harter Absturz, Aufholjagd deluxe. Die Hinrunde verlief für den FC Munderfing, der seit Sommer dieses Jahres von Philipp Penninger trainiert wird, turbulent. Auf den 3:2-Auswärtssieg gegen den SK Altheim folgten vier Niederlagen am Stück. Damit rutschen die Munderfinger in der Tabelle bis auf den vorletzten Platz ab. Ausgerechnet in dieser heiklen Situation stand das Kellerduell gegen Ranshofen auf dem Programm.