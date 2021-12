Der FC Braunau steht vor dem Aus

Für den FC Braunau ist fünf nach Zwölf. Das sagt Obmann Manfred Rothböck. Obwohl der Fußballverein finanziell gut dasteht, könnte er schon demnächst Geschichte sein. Gründe dafür gibt es mehrere, doch in erster Linie fehle es an Unterstützern. „Wir haben nicht einmal genug Helfer für die Kantine oder die Kassa bei Heimspielen. Niemand will sich ehrenamtlich engagieren. Auch nicht die Eltern der Nachwuchsspieler.