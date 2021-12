Der Fasching Lois hat leise Servus gesagt

So weit das Auge reicht und noch viel weiter glitzern die Baumkronen im tiefwinterlichen Sauwald. Stille liegt darüber, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Für ihren Besitzer, den Erbhofbauern Alois Dichtl (72) ist sie auch stehen geblieben. Friedlich hat er in der Nikolausnacht für immer die Augen geschlossen. Ganz ohne Vorankündigung.

Alois Dichtl - vulgo Fasching Lois - hat seine Aufgaben für das heurige Weihnachten längst gemacht: Die Christbäume vom Großfaschinggut sind bei den Händlern, auch der Linzer Landhausplatz erstrahlt heuer wieder im Licht eines Christbaums des Kopfinger Erhofbauern. Für seine Großzügigkeit war er weitum bekannt, für seine Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft - aber auch für seine Geselligkeit. Freilich waren dem Frohsinn in den letzten Jahren Grenzen gesetzt. Einerseits gab es coronabedingt weniger Zusammenkünfte, andererseits machte ihm sein Gesundheitszustand über Jahrzehnte immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Sein Brot war weitum bekannt

Doch hatte der Erbhofbauer schon fast Routine von der berühmten Schaufel zu springen. Antrieb dafür war stets die gute, feine, lustige Gesellschaft, die er um sich hatte. Freunde, die auf ihn warteten, seinen Platz am Stammtisch freihielten. Ob nun in der Bumsn in Schärding oder beim berühmten FKK-Stammtisch - Frühschoppen-Kirchenwirt-Kopfing. Und wenn er selbst nicht in die Gastwirtschaft kam, kam sie zu ihm. Nicht nur an den Backtagen - er war weit über die Bezirksgrenzen hinweg für sein gutes Brot bekannt - drückten sich Gesellschaftshungrige und Mostdurstige die Türklinken in die Hand. Alois Dichtl war mit seinem Hof eine Institution. Er galt als kinderlieb, ruhig und besonnen. Er konnte herzhaft Tränen lachen und war stets zum Pferdestehlen aufgelegt.

Am Tag vor seinem überraschenden Ableben tat er noch was er liebte. Und er liebte es so sehr, weil er es noch konnte: Er stieg auf seinen Traktor und räumte damit Schnee. Auch für den nächsten Tag hatte er ähnliche Pläne. Abends genoss er eine Essigwurst, trank zufrieden seine Buttermilch und ließ sich von seiner fürsorglichen Lebensgefährtin Anneliese zudecken. Dass dies die letzte Zuneigung sein würde, war nicht absehbar.

Alois Dichtl starb in aller Würde in „Faschingstöckl“ wo auch sein Herz zu Hause war. Er hinterlässt mit seiner Anneliese nicht nur seine Liebe, auch seine Gefährtin, Kameradin und treue Seele, die ihm keinen Tag von der Seite wich, als er monatelang ans Klinikbett gebunden war. Dichtl lässt im Sauwald eine große Lücke zurück. Unzählige Mitstreiter, Gefährten, Freunde, Begleiter, Alte und Junge trauern um ihn.

Der Fasching Lois wird wohl als Legende in eine sehr lange Geschichte eingehen. Die Geschichte seines Guts beginnt lange vor der Entdeckung Amerikas: 1433 wurde das Gut und dessen Besitzer Stefan Fasching in einer Münchner Urkunde erwähnt. Zum Gut gehören 65 Hektar zusammenhängender Grund, der in erster Linie beforstet ist. Alois Dichtl versorgte damit die Sägeindustrie, die Papierindustrie, den Brennholzhandel. In der Vorweihnachtszeit vertrieb er Christbäume und Schmuckreisig an die Christbaumhändler.