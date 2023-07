Der Fall Hamminger kommt ab 1. September auf die Theaterbühne

Wer war Georg Hamminger? Der Mörder polarisierte schon vor rund 80 Jahren und tut das teilweise auch heute noch. Für die einen war er der "Robin Hood des Kobernaußerwaldes" für die anderen ein gefürchteter Krimineller. Fakt ist: Georg Hamminger tötete in den 1940er Jahren mehrere Menschen. Mit seinem eigenen Tod endete ein schauriges Kapitel österreichischer Kriminalgeschichte, abgeschlossen ist es für viele aber dennoch immer noch nicht. Hamminger, ein Mysterium.

Eines, das der Lohnsburger Martin Mayer und der Saiga Hanser Gerhard Frauscher aufklären möchten. 1100 Seiten Aktenmaterial aus der damaligen Zeit haben die beiden gelesen, alle möglichen Quellen aus Archiven angezapft und Informationen von bis heute lebenden Zeitzeugen gesammelt. Aus dem Ergebnis ist ein Theaterstück entstanden, das im September im "Sodlecka-Stadl" in Saiga Hans aufgeführt wird.

Mehr als 40 Schauspieler aus elf verschiedenen Innviertler Gemeinden werden an acht Abenden auf der Bühne stehen und versuchen, dem Publikum ein objektives Bild über den Mörder zu vermitteln, der bis heute unvergessen ist. Die Premiere findet am Freitag, 1. September, statt. Weitere Spieltermine sind Samstag, 2., Sonntag, 3., Dienstag, 5., Mittwoch, 6., Freitag, 8., Samstag, 9., und Sonntag, 10. September. Weil der Kartenvorverkauf schon so gut gestartet ist, wurden Zusatzaufführungen beschlossen: Dienstag, 12., Mittwoch, 13., Freitag, 15., Samstag, 16. und Sonntag, 17. September. Einlass an allen Spieltagen jeweils ab 19 Uhr.

Gespielt wird für den guten Zweck: Der Erlös aus den Theateraufführungen kommt der Verbrechensopferhilfe "Weißer Ring" zugute. Die Proben für die Aufführungen sind bereits in vollem Gange.

Der Kartenvorverkauf ist angelaufen. Karten online unter ticketlotse.com/derfallhamminger, keine Abendkasse, freie Sitzplatzauswahl.

