"Der Fall Hamminger": Historienstück gibt es jetzt auch auf DVD

Die positiven Reaktionen auf das Stück "Der Fall Hamminger" nehmen kein Ende. Wie mehrmals berichtet, haben sich mehr als 60 Laiendarsteller aus dem Innviertel zusammengeschlossen, um die Geschichte des Mörders Georg Hamminger, der sich im Kobernaußerwald versteckte, zu erzählen. 18 ausverkaufte Aufführungen, mehr als 5000 Besucher und eine stolze Spendensumme von rund 65.000 Euro für die Opferschutzhilfe "Weißer Ring" später ist jetzt das neue Projekt fertig: "Der Fall Hamminger" auf DVD.

Präsentiert wurde der Film kürzlich in Saiga Hans, die anwesenden Darsteller und Helfer aus elf Innviertler Gemeinden waren begeistert. Die DVD ist in den Sparmärkten Kastinger in St. Johann, Kronberger in Aspach, Pöschl in Lochen, Eicher in Schneegattern und Steiglbauer sowie im Lagerhaus Lohnsburg erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf kommt ebenfalls dem "Weißen Ring" zugute.

Die Theatergemeinschaft Kobernaußerwaldbühne rund um den Lohnsburger Martin Mayer und den Saiga Hanser Gerhard Frauscher plant außerdem, den Film als Stream online gehen zu lassen. Details dazu folgen.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar