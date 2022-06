Im Herbst 2021 eröffnete der Rieder Sportbekleidungshersteller Löffler ein neues Werk in der bulgarischen Kleinstadt Tryavna. Rund 95 Näherinnen arbeiten, wie am Dienstag berichtet, derzeit in dieser Produktionsstätte. "Wir produzieren in Europa für die Europäer", sagte Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter bei einer Werksbesichtigung in Tryavna. In Ried beschäftigt Löffler derzeit 211 Mitarbeiter.