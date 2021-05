Wer suchet, findet manchmal trotzdem nicht. Weil der Garten, in dem das goldene Taufkettchen angebaut wurde, einfach zu groß ist. Weil der See, in dem der Ehering auf Tauchstation ging, einfach zu tief ist. Einer, der im Auftrag des Finderglückes unterwegs ist, ist Philipp Palenik. Der Mattighofner hat es sich zur Aufgabe gemacht, verlorene Wertsachen an Land und unter Wasser zu suchen. Das macht er ehrenamtlich.