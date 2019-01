Der Doktor und das liebe Knie

RIED. Rieder Allgemeinmediziner in Diensten des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) – Christian Süß kritisiert zu kurze Regenerationszeit nach schweren Sportverletzungen

Sportmediziner Christian Süß (hintere Reihe li.) mit Lauberhorn-Sieger Vincent Kriechmayr (hinten, 4. v. li.) Bild: privat

Als Landarzt mit Praxis in Riegerting schaut er dem einen oder der anderen in den Hals, kontrolliert so manch schwankenden Blutdruck und verschreibt Tabletten gegen diverse Wehwehchen. Als Arzt des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) kümmert sich Christian Süß um die besten Skifahrer der Welt. Der 41-jährige Rieder im Interview.

Volkszeitung: Wie wird man Arzt bei einer so mächtigen Organisation wie dem ÖSV?

Christian Süß: Man wird ausgesucht. Ich hatte das Glück, einst bei so angesehenen Sportmedizinern wie Professor Christian Fink und Dozent Christian Hoser zu studieren. Sie haben mich dem ÖSV vorgeschlagen. Als ich dann gefragt wurde, ob ich mir diesen Job zutraue, habe ich sofort und natürlich zugesagt. Voraussetzung um als Sportarzt für den ÖSV in Frage zu kommen, sind aber schon auch Ausbildungen. Neben jener zum Allgemein- auch eine solche zum Sportmediziner und zum Notarzt.

Seit wann arbeiten Sie für den ÖSV?

Ich bin seit 2015 dabei. Mein erster Einsatz hätte Hinterstoder werden sollen. Das Rennen musste aber wegen Schneemangels abgesagt werden. Zugeteilt wurde ich der Speed-Mannschaft der Herren. Anfangs betreute ich die Europacup-Truppe, seit Adelboden 2018 bin ich mit dem Weltcup-Team unterwegs.

Sie haben es also mit Stars wie Vincent Kriechmayr und Co zu tun. Sie haben seinen Lauberhorn-Sieg an Ort und Stelle mitverfolgt und -gefeiert. Sind Stars seines Kalibers eher unnahbar?

Ganz im Gegenteil. Der Vinc ist ein ausgesprochen netter Kerl, total bodenständig, ein Kumpeltyp, der auch Spaß versteht. Außer zum Zeitpunkt der Rennvorbereitung und des Rennens selbst. Da werden diese Typen immer ruhiger, total konzentriert und auf das fokussiert, was da in den nächsten paar Minuten passiert. Nach dem Abschwingen im Ziel sind die meisten erst einmal heilfroh, gesund hinuntergekommen zu sein. Dann löst sich auch die ganze Anspannung, wie den Gesichtern der Burschen am Leaderbord unschwer anzumerken ist.

Empfindet ein ÖSV-Arzt Neid, wenn er daran denkt, dass sein Schützling eben für gut zwei Minuten Skifahren vierzigtausend Euro verdient hat?

Nein. Diese Sportler müssen in wenigen Jahren finanziell den Grundstein für ihr zukünftiges Leben schaffen. In Wirklichkeit sind es außerdem doch nur einige wenige, die wirklich viel Geld verdienen. Und das völlig zu Recht, bedenkt man die vielen Qualen des Trainings und oftmals auch Verletzungen, die so manchen Skifahrer oft Wochen und Monate – oder ganz – zurückwerfen. Wir, die wir sie medizinisch betreuen, haben da keinerlei Neidgefühle. Wir müssen uns mit Aufwandsentschädigungen zufrieden geben. Unser Geld verdienen wir dann wieder zu Hause als Allgemeinmediziner.

Hauptsächlich die Bänder der Spitzenskifahrer sind es, die oft den enormen Belastungen nicht standhalten. Ist daran das Material oder vielleicht sogar falsches Training schuld?

Meiner Meinung nach keines von beidem. Diese Problematik ist aber derzeit in allen Lagern des alpinen Skisports ein heiß diskutiertes Thema. Persönlich glaube ich eher, dass es der Druck verletzter Skifahrer ist, nur möglichst schnell wieder ins Renngeschehen zurückzukehren. Um nicht aus irgendwelchen Kadern zu fliegen, in die man sich vor dem "Bänderzwischenfall" mühsam emporgefahren hat. Oft kommen Sportler ins Renngeschehen zurück, ohne bereits wieder hundert Prozent einsatzfähig zu sein. Für eine echte Regeneration hat heute kaum noch jemand Zeit.

Die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen und die Streif in Kitzbühel sind nicht nur für die Sportler, sondern auch für deren Betreuer, eine besondere Herausforderung. Bereitet man sich da als Arzt besonders vor?

Bei diesen Spezialrennen knistert es in jedem. Beim Sportler genauso wie bei dessen Betreuern. Als Arzt bereite ich mich aber höchstens so vor, dass die Kanten meiner Ski besonders gut geschliffen sind, um im Ernstfall nicht den Halt zu verlieren. Es kommt eher vor, dass im Vorfeld ein Sportler kommt, und fragt, ob sein angeschlagenes Knie diesen Anforderungen schon gewachsen ist. Dann musst du als Arzt abwägen: Soll ich ihm zum Start raten oder abraten? Ich halte es da so, dass ein Skifahrer hundertprozentig fit sein muss, um mein "Start frei!" zu bekommen. Zu groß ist da unsere Verantwortung der Gesundheit der uns anvertrauten Spitzensportler gegenüber.

Sie haben drei kleine Kinder. Was sagt Ihre Familie zu Ihrem ÖSV-Engagement?

Die sind stolz. Besonders groß ist die Freude, wenn sie den Papa im Radio reden hören oder am Rande der Strecke zu sehen bekommen. Meist bin ich am Start eines Rennens. Weil man bekanntlich mit Skiern schneller unten als oben ist.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema