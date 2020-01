Der Dirigent der bayerischen Polizei

Es ist nicht einfach, die musikalischen Leistungen und Erfolge sowie die Tätigkeiten im Bereich der Musik kurz zusammenzufassen, die der Eberschwanger Johann Mösenbichler ausübt und erbracht hat. Der 60-jährige Innviertler prägt seit Jahren die Musiklandschaft des Innviertels als Musiker und Dirigent. Seit 2006 ist Hans Mösenbichler Chefdirigent des Polizeiorchesters Bayern und mit diesem Orchester am Freitag, 24. Jänner, im Loryhof in Wippenham beim Neujahrskonzert zu hören.

Mösenbichler ist Musiker, Dirigent und Musikpädagoge. An der Hochschule für Musik in Wien sowie am Bruckner-Konservatorium in Linz hat der Eberschwanger seine Studien in den Fächern Klarinette, Saxofon und Dirigieren absolviert. Neben seiner Tätigkeit als Musiker und Dirigent unterrichtet er an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, wo er auch stellvertretender Vorsitzender der Studienkonferenz ist. Sein Schwerpunkt liegt in der konzertanten Blasmusik.

Johann Mösenbichlers musikalische Vergangenheit im Inn- und Hausruckviertel weist einige bemerkenswerte Stationen auf. So war er als Kapellmeister der Bauernkapelle Eberschwang und Haag am Hausruck erfolgreich und hat die Blaskapelle Ceska maßgeblich mitgeprägt. Für die Ausbildung des Kapellmeisternachwuchses hat der Eberschwanger den ersten Kurs an der Landesmusikschule Ried angeboten. Er war als Bezirkskapellmeister in Ried und stellvertretender Landeskapellmeister im Blasmusikverband tätig. Für sein Engagement und seine Leistungen wurde Mösenbichler mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen bedacht. Die Gastspiele mit dem Polizeiorchester Bayern im Innviertel haben für ihn Tradition. Als Mitglied des Rotary Clubs Ried organisiert er regelmäßig Benefizkonzerte mit „seinem“ Orchester.

Die Begeisterung für Musik und für das Dirigieren hat Johann Mösenbichler offenbar seiner Tochter Verena vererbt, die an einer Musik-Uni in den USA Dirigieren und Konzertleitung lehrt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at