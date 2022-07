Der britische Weltstar Sting begeisterte 8500 Musikfans im Schloss Tüßling

Viel Geduld brauchten die Fans des britischen Weltstars Sting. Nachdem sein im Zuge des Raiffeisen Kultursommers für 2020 geplantes Konzert auch im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, musste ein dritter Anlauf her. Am vergangenen Wochenende klappte es dann mit dem Auftritt im Rahmen seiner "My Songs Tour" endlich.