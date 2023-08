Der Braunauer Steffl, Liebling der Touristen

Na gut. Er ist doch nicht der dritthöchste Kirchturm Österreichs. Aber mit stolzen 87 Metern hat die Braunauer Stadtpfarrkirche St. Stephan auch ohne den vor ein paar Jahren aufgedeckten, alten Rechenfehler einen der höchsten Kirchtürme im Land. Erhaben steht er seit mehr als 500 Jahren über den Dächern der Braunauer Häuser und ist weit über die Innenstadt hinaus zu sehen.

Beliebt ist er auch bei den Touristen. Wer den Aufstieg über die 192 Stufen schafft, wird bei schönem Wetter mit einem großartigen Panoramablick über die ganze Stadt, den Inn bis hinüber nach Simbach belohnt. „Der Ausblick ist wunderschön. Die Turmbegehung wird laufend nachgefragt“, sagt Christine Baccili, Aufsichtsrats-Vorsitzende des Tourismusverbands Entdeckerviertel.

Doch auch am Turm nagen die Zeichen der Zeit. Die Turmgalerie muss ganz dringend saniert werden. Besonders der Westseite der Galerie hat die Witterung stark zugesetzt: Das Mauerwerk hat sich teilweise gelöst und die Abdichtung des Bodens ist stark beschädigt. Nicht nur der Turm, sondern auch das Kircheninnere muss dringend saniert werden. Da die Pfarrgemeinde selbst geschätzt eine halbe Million Euro aufwenden muss, um die Generalsanierung mitzufinanzieren, werden unter anderem mit der Aktion „Rettet den Braunauer Steffl“ Spenden gesammelt. Alleine die Sanierung der Turmgalerie kostet rund 60.000 Euro. Die Arbeiten beginnen Anfang September und werden rund einen Monat dauern, danach ist der Turm wieder (nach Anmeldung im Tourismusbüro) für Turmbesteigungen verfügbar.

Kaplan Philipp Faschinger (li.) und Vertreter der Pfarrgemeinde nahmen den Sponsoringscheck des Entdeckerviertels von Christine Baccili (re.) entgegen.



Der Tourismusverband Entdeckerviertel Braunau hat kürzlich einen Sponsoring-Scheck an die Pfarrgemeinde übergeben. „Es ist wichtig, dass die Kirche und der Turm erhalten bleiben“, betont Baccili. Der Sponsoring-Scheck ist einer von vielen „Bausteinen der Unterstützung“, der die aufwändige Innensanierung des Braunauer Wahrzeichens ermöglicht.

Hier geht es zu einem virtuellen 3D-Rundgang durch die Stadtpfarrkirche und auf den Kirchturm.

Rettet den Braunauer Steffl: Steuerlich absetzbare Spenden an das Bundesdenkmalamt mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum und Adresse, dem Aktionscode A331 an IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050; Spendenfolder liegen auch in der Kirche und in den OÖNachrichten in Braunau auf.

