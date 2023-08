Der Braunauer Stadtplatz wird zur Genusszone

Denn mit dem "European Street Food Festival" wird am 2. und 3. September bei freiem Eintritt Genuss aus aller Welt geboten.

Hinter der Show steht der Ischler Jochen Auer, der mit seinem Team seit mittlerweile acht Jahren in ganz Österreich unterwegs ist, um "Streetfood" aus allen Ecken der Welt zu den Menschen in der Region zu bringen.

So kann man in Braunau an Dutzenden Food-Ständen sowie in Food-Trailern und Trucks Köstlichkeiten aus aller Welt genießen. Von sauer bis süß, von fleischig bis vegan – die Bandbreite ist groß. Und die entsprechenden Getränke gibt es auch dazu.

Das Genussfestival ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

