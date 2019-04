"Der Bauboom in Schärding hält weiterhin an"

SCHÄRDING. FP-Vizebürgermeister Erhard Weinzinger: "Nachfrage der Bauträger ist sehr groß".

Erhard Weinzinger ist seit 2015 Vizebürgermeister in der Barockstadt Schärding. Bild: Streif

Erhard Weinzinger (55) ist seit 1988 Mitglied des Schärdinger Gemeinderats. 2012 wurde er FP-Stadtparteiobmann, seit 2015 ist Vizebürgermeister und als Stadtrat für die Bereiche Bauwesen und Sport zuständig.

OÖN: In Schärding scheint es politisch relativ harmonisch zu sein. Täuscht dieser Eindruck?

Nein, alle drei im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ziehen im Sinne der Stadt Schärding an einem Strang. Das ist zum Wohle der Bevölkerung. In der Kommunalpolitik soll schließlich nicht gestritten werden. Wir wollen etwas weiterbringen. Der Umstand, dass nur drei Parteien im Gemeinderat vertreten sind, macht es sicher leichter. Ich gehe davon aus, dass auch bei der Wahl 2021 keine vierte Fraktion den Einzug schaffen wird.

Werden Sie aus heutiger Sicht bei der Bürgermeisterwahl 2021 antreten?

Die Partei und ich werden bis Anfang 2020 entscheiden, wer ins Rennen gehen wird.

Hängt Ihre Kandidatur davon ab, ob Bürgermeister Franz Angerer noch einmal antreten wird?

Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir gehen derzeit davon aus, dass Angerer mit Sicherheit noch einmal kandidieren wird.

Wie soll es Ihrer Meinung nach mit dem Tourismusverband Schärding weitergehen?

Es soll die für den Tourismusverband beste Option sein. Die Verantwortlichen leisten tolle Arbeit. Wir als Stadt- und Kommunalpolitiker müssen schauen, dass wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen herstellen können. Es wird intensiv an einer zukunftsorientierten Lösung gearbeitet.

Bürgermeister Angerer wünscht sich eine Gemeindezusammenlegung mit Brunnenthal und St. Florian. Die FP hat sich klar hinter Angerer gestellt. Tut sich in dieser Angelegenheit etwas?

Nein, wir von der FP Schärding sind aber dafür, dass hier wieder Gespräche aufgenommen werden, weil wir einer Zusammenlegung nach wie vor positiv gegenüberstehen. Damit könnte man sicher mehr für die Bürger erreichen, man könnte vor allem gegenüber dem Land geschlossener auftreten.

Könnte sich die FP, wie von Angerer in den Raum gestellt, eine Volksbefragung vorstellen?

Das Volk zu befragen ist immer gut. Vorher müsste man aber mit den politischen Vertretern Brunnenthals und St. Florians reden. Über deren Köpfe hinweg darf aus unserer Sicht überhaupt nichts entschieden oder abgefragt werden.

Wie entwickelt sich Schärding von der Einwohnerzahl her?

Der Bauboom in Schärding hält weiter an. Die Nachfrage der Bauträger ist sehr groß. Ein weitereres, großes Wohnbauprojekt in der Nähe des Sportplatzes des SK Schärding steht vor der Umsetzung. Es wird ein sehr gewagtes Projekt mit 56 Wohnungen. Mehr Details werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Welche Projekte sollten mittelfristig in der Stadt Schärding umgesetzt werden?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Umsetzung von größeren Projekten in Zeiten der "Gemeindefinanzierung neu" nicht mehr so einfach ist. Die zahlreichen Wohnungen der diversen Genossenschaften müssen attraktiviert werden. Leider ist der Zustand vieler Wohnungen katastrophal, diese entsprechen in keinster Weise mehr den Anforderungen. Die tatkräftige Unterstützung unserer Sportvereine, welche aktive und hervorragende Jugendarbeit leisten, ist mir ein großes Anliegen. Eine Kinder- bzw. Jugendtennisstadtmeisterschaft ist in Planung.

Sind größere Betriebsansiedelungen in Schärding geplant?

Nicht wirklich. Es gibt kaum Platz dafür im Stadtgebiet, zudem sind 45 Prozent der Fläche Hochwassergebiet. Wir versuchen, dass wir die Betriebe, die wir haben, bestmöglich unterstützen und daher halten können.

Inwiefern profitiert die FP Schärding vom allgemeinen Aufwind der Freiheitlichen, die sowohl im Bund als auch im Land in der Regierung vertreten sind?

Das ist selbstverständlich positiv für uns. Jede Partei, egal welche, profitiert von einem Aufschwung der jeweiligen Landes- oder Bundespartei. Ich bin mit der überregionalen Politik unserer Partei sehr zufrieden.

