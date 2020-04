Der automatische Hühnerstall

Automatisierung macht auch vor Hühnerställen nicht Halt. Keine Sorge: Die Eier müssen die Hühner schon noch selbst legen. Wie Automatisierung in einem mobilen Hühnerstall funktioniert, zeigen jedoch Michael Auer, Alois Reifinger und Mario Hellmair in einer Diplomarbeit an der HTL für Berufstätige in Ried auf.

"Die Idee zu diesem Projekt entstand aus Bequemlichkeit", sagt Michael Auer. Durch den Besuch der Abendschule habe er die wertvolle Freizeit schätzen gelernt, gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, wie viel Zeit Hühnerhaltung verschlingt. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen setzte er sich intensiv damit auseinander, Hühnerhaltung komfortabler zu machen. Sie entwickelten ein System, das es ermöglicht, die Fütterung, die Eiabnahme und die Entmistung des Hühnerstalles vollautomatisch zu gewährleisten. Ab zehn Hühnern wird dieser Vorgang automatisch geregelt und dokumentiert. Die Steuerung, Visualisierung und Auswertung der Vorgänge bzw. Daten wurde mit Steuerungssystemen des Eggelsberger Unternehmens B&R umgesetzt. Das Trio ist überzeugt, dass dadurch komfortable und tiergerechte Hühnerhaltung ermöglicht wird. Die Bauweise sei modular und daher in mehreren Komfortstufen möglich, betonen Auer, Reifinger und Hellmair.

Nächster Turnus ab Herbst

Der nächste Ausbildungsjahrgang an der Abend-HTL für Maschinenbau mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik in Ried startet im September 2020 – erstmals wird auch ein dreijähriges Kolleg angeboten. "Es gibt auch Möglichkeiten, um die Anwesenheitszeiten zu verkürzen. Nützen Sie daher schon im Vorfeld die persönliche Bildungsberatung an der HTL Ried, um die Ausbildung an der Abendschule optimal auf Ihre Lebenssituation abzustimmen", empfiehlt Abendschulleiter Karl Angleitner.

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten unter www.htl-ried.at; Info-Abend am 4. Juni in Ried.

