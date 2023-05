Der Arzt, dem die Männer vertrauen

Der gebürtige Aspacher, Uniprofessor und Arzt Ferdinand Frauscher ist Spezialist für Prostatadiagnostik in Innsbruck. Zahlreiche seiner Patienten kommen aus dem Innviertel.

Es kommt regelmäßig vor, dass eine Gruppe g’standener Innviertler Männer in einem Kleinbus sitzt und Richtung Igls/Innsbruck fährt. Der Prostata wegen. Sie vertrauen auf Uni-Professor Ferdinand Frauscher, der unter anderem in Innsbruck, Miami, Ljubljana, London, Hong Kong und Berlin lehrt(e) und auf schonende Verfahren setzt. Gerade beim für so viele Männer heiklen Thema wie der Prostatauntersuchung konnte er viel Vertrauen gewinnen und das weit über die Innsbrucker Stadtgrenze hinaus.