Körperlich ist Hans Anglberger ein Fliegen-, sportlich ein Schwergewicht. Der 70-jährige Lochner hat in seiner Karriere so viele Pokale, Medaillen und Titel gesammelt, dass seine Frau Josefine einen Teil davon schon in Kisten verpackt hat. Der Rest glänzt in zwei großen Vitrinen im Wohnzimmer des Innviertlers. Sie sind die materielle Form einer Menge unvergesslicher Momente, die in den nächsten Jahren weiter wachsen soll. Denn genug hat der starke Lochner noch lange nicht.