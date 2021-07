Der Bio-Markt Denns am Rieder Markplatz baut um und schließt dazu ab Samstag, 17. Juli, für knapp drei Wochen seine Pforten. Der Standort eröffnete im Jahr 2007 und bietet seither rund 1400 Kunden pro Woche alles, was das Bio-Herz begehrt, so das Unternehmen. Neben der Weiterentwicklung des Einkaufserlebnisses stehe beim Umbau auch ökologische Verbesserung im Vordergrund.