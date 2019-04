"Den Verstand schärfen, die Perspektive erweitern, an schöner Stimme erfreuen"

BRAUNAU. Kulturmanager Alois Mandl zählt im OÖN-Interview auf, was Theater bei den Besuchern auslösen kann.

Gugg-Geschäftsführer Alois Mandl (rechts) mit Adalbert Schieferer, ebenfalls Schauspieler, Gugg-Urgestein und Obmann des Vereins Bild: LALO JODLBAUER

Seit 30 Jahren gibt es "Kultur im Gugg". 1989 hat das Theater "Oberliachdn" dort erstmals gespielt - und sich in die Spielstätte verliebt. Anlässlich des Jubiläums erinnert sich Kulturmanager Alois Mandl und blickt auch nach vorn.

OÖNachrichten: War das vor 30 Jahren ein magischer Augenblick?

Alois Mandl: Die Theatergruppe gab es seit 1984. Für das Stück "Vergrabenes Kind" von Sam Shepard erschien uns das Stadttheater nicht geeignet. Wir haben die leerstehende Gugg-Fabrik entdeckt, den Besitzer angerufen und ihm unsere Idee unterbreitet. Es war ein totaler Erfolg. Die Leute haben den Raum geliebt, es war archaisch, aber halt auch desolat.

Musste das Gebäude deshalb umgebaut werden?

Ja, 1991, es war feuerpolizeilich nicht mehr vertretbar, wir mussten ja immer einheizen und es hing Plastik umher. Der Umbau war eine Herausforderung, aber es ist alles professioneller geworden. 2000 habe ich ein Projekt ausgearbeitet für Theater und Gastronomie und der Stadtgemeinde präsentiert. Bürgermeister Gerhard Skiba hat uns unterstützt, Finanzdirektor Karl Probst Fördergeld aufgetrieben. Damit war das Projekt spruchreif, das vorher belächelt worden war. Die Gebäude sind im Privatbesitz, die Stadt hat sie langfristig angemietet, wir zahlen Miete wie auch der Wirt. 2005 war die Eröffnung, es gab ein wenig Wehmut wegen der früheren Romantik. Aber von der Programmatik und der Kapazität hatten wir ganz andere Möglichkeiten.

Wie gefällt es den bekannten Künstlern im Gugg Braunau?

Viele sind erstaunt, erwarten so ein Kulturhaus gar nicht in einer Kleinstadt wie Braunau. Wir betreuen die Künstler gut. Und sie finden hier ein aufgeschlossenes, sehr kritisches und reifes Publikum.

Ist es schwierig, Kultur unters Volk zu bringen?

In den 90er Jahren waren die Leute eher ausgehungert, heute gibt es viele Möglichkeiten in der Region, sich etwas anzuschauen. Es ist schwer, Leute in Braunau für etwas zu begeistern. Wenn es die Bayern nicht gäbe, würde es anders ausschauen, das kann ich belegen. Es gibt aber auch Besucher aus Braunau. Den Leuten ist nicht bewusst, welche Qualität wir bieten. Die gleichen Künstler treten in großen Hallen in großen Städten auf, bei uns gibt es dasselbe viel billiger quasi im Wohnzimmer. Aber das können wir offenbar nicht richtig vermitteln. Die Leute fahren lieber woanders hin.

Wie läuft die Programmgestaltung und wie geht es weiter?

Pro Jahr haben wir rund 60 Veranstaltungen. Ich bin seit 1991 angestellt und kümmere mich um die Programmatik, die Finanzierung und grafische Arbeiten. Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter ginge es gar nicht, von der Künstlerbetreuung bis zur Beleuchtung. Angelika Hanslmayr kümmert sich um Organisatorisches und die Pressearbeit. Sie hat auch schon künstlerische Arbeit geleistet, die Regie bei "Kaltgestellt". Sie soll den Kunstbetrieb nach meinem Ausscheiden – ich bin 64 – weiterführen. In unserem Sinne und mit ihrer Handschrift. Sie möchte Schulen einbinden, damit junge Leute das Theater kennenlernen.

Welche Funktion hat Theater in der Gegenwart?

Es ist kein Platz, wo die Welt verändert wird. Man kann den Verstand schärfen, die Perspektive erweitern, Lebensprojekte realisieren, sich an einer schönen Stimme erfreuen, das ist ganz unterschiedlich. Uns sind die Eigenproduktionen wichtig und sie werden Rückgrat bleiben. 30 hat es gegeben seit 1989, aus meiner eigenen Feder. Das kommt von uns, bei der Textanalyse arbeiten die Schauspieler mit. Bei der 30-Jahr-Feier haben wir Ausschnitte aus dem Archiv gezeigt – und bemerkt, dass sogar Gugg-Besucher unsere Eigenproduktionen gar nicht mitgekriegt haben.

Enttäuscht?

Nein, ich hadere nicht. Ich mache die Kulturarbeit mit Herz, Seele und Hirn, das ist eine leidenschaftliche Geschichte.

