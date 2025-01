LAG-Läuferin Elena Trinks will den nächsten schnellen Schritt machen

Das alte Jahr endete für Elena Trinks nicht wie erhofft. Anstatt für die anstehende Indoor-Saison zu schwitzen, musste die 20-jährige Athletin der LAG Ried in Portugal das Bett hüten. Eine schwerere Erkältung behinderte den Start in das zweiwöchige Trainigslager an der Algarve, das Trinks gemeinsam mit ihrer Trainingsgruppe unter der Leitung von LAG-Coach Wolfgang Zweimüller rund um den Jahreswechsel in Portugal absolvierte.