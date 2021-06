Deliktskarawane auf Autobahn: Junge Frau war mit 148 Haftbefehlen gesucht

Im Rahmen von Kontrollen an der Autobahn im angrenzenden Bayern treten jede Menge Delikte zu Tage. Zuletzt haben Passauer Schleierfahnder eine 29-Jährige erwischt, die "mit sage und schreibe 148 Haftbefehlen gesucht war", so die Fahnder. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pkw nicht versichert war, der 26-jährige Beifahrer wurde von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Betrugs mittels Haftbefehl gesucht – seine Ehefrau, eine 29-jährige Rumänin, wurde per 148 Haftbefehlen gesucht, da sie Geldbußen wegen vieler begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht bezahlt hatte.

Ehepaar nun im Gefängnis

Mittlerweile sind knapp 10.000 Euro aufgelaufen. Da der Mann seine Geldstrafe wegen Betrugs in Höhe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er ins Passauer Gefängnis eingeliefert. Seine Ehefrau müsse die nächsten 188 Tage im Regensburger Gefängnis verbringen, so die Polizei.

Um den Folgen einer möglichen Kontrolle zu entgehen, hat ein 53-jähriger Rumäne kurz vor der deutschen Einreisekontrolle in der Nähe von Suben mit seiner Beifahrerin den Platz getauscht: ohne Erfolg, der Mann wurde dabei beobachtet. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Beim Auto fehlte das "Pickerl", die Nummernschilder waren auf ein Motorrad zugelassen. Die Insassen wurden angezeigt und mussten ihre Fahrt in einem Taxi fortsetzen. Aufgeflogen ist auch ein 38-jähriger Ungar, der mit einem in England zugelassenen Kleintransporter trotz Fahrverbots unterwegs war – und von der Staatsanwaltschaft Passau gesucht wurde: Es bestand ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weil er die Ersatz-Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss der Ungar die Strafe im Passauer Gefängnis absitzen.

In einem weiteren Fall war ein gestopptes Auto wegen Unterschlagung zur Sicherstellung ausgeschrieben: Der Pkw war nicht versichert, gegen den 41-jährigen Lenker bestand zudem ein Fahrverbot. Der Mann wurde wegen Unterschlagung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Im Rahmen von weiteren Kontrollen wurde bei einem Ungarn ein in Deutschland unterschlagener Pkw-Anhänger sichergestellt, bei einem 26-jährigen Lenker aus Albanien fand sich ein totalgefälschter Führerschein.