Dekanat Ried neu: Chance, dass Kirche ein attraktiveres Gesicht bekommt

Mit September starteten weitere sieben Dekanate die Vorbereitungsphase für die Umsetzung der Pfarrstrukturreform der Katholischen Kirche in Oberösterreich. Am 22. Oktober ist auch das Dekanat Ried ins das Vorbereitungsjahr gestartet.

An der Startveranstaltung im Pfarrsaal Riedberg nahmen mehr als 100 Personen teil, unter ihnen auch Dechant-Stellvertreter Rupert Niedl, Dekanats-Assistent Kurt Seifriedsberger und Mitglieder des erweiterten Dekanatsrates.

Zum Kernteam, das den Prozess leitet, gehören Kurt Seifriedsberger, Dechant Franz Aumüller, Rupert Niedl, Angela Weibold, Franz Glechner, Hermann Starzinger, Katharina Mayrhofer, Eduard Jungwirth, Helene Geßwagner und Caroline Murauer,. Die Begleitung des Dekanats übernehmen in den kommenden zwei Jahren Claudia Hössinger und Christoph Burgstaller (Prozessbegleitung) sowie Christina Gruber-Reichinger (inhaltliche Begleitung).

Nicht alle Infos "angekommen"

Dechant-Stellvertreter Rupert Niedl, der Dechant Franz Aumüller bei der Veranstaltung vertreten hat, freute sich über den gelungenen Start: "Die Stimmung war sehr gut, von den Verantwortlichen der Diözese wurden wertvolle Informationen vermittelt. Es wurde deutlich, dass noch nicht alle Infos in allen Pfarren wirklich ,angekommen‘ sind." In seiner Begrüßung hat Rupert Niedl das Motto "Ruck ma z´samm" an den Anfang gestellt. Es entstammt dem Lied "Innviertler Roas", in dem fast alle Orte des Dekanats vorkommen und das am Beginn der Veranstaltung für viel Heiterkeit sorgte.

Auch das Fazit von Dekanatsassistent Kurt Seifriedsberger fällt positiv aus: "Die Stimmung war sehr gut, die Beteiligung hoch – von 18 der 19 Pfarren waren Vertreter dabei. Es geht um uns, wir sind gefragt. Die Teilnehmer sehen viele Chancen in diesem Prozess. Vor allem die Chance, sich besser zu vernetzen, die Ressourcen gerechter aufzuteilen, voneinander zu lernen und einander im gemeinsamen Planen zu inspirieren. Durch die Arbeit der Verwaltungsvorstände haben die Priester und hauptamtlichen Seelsorger wieder mehr Zeit für die Seelsorge."

"Unsere Aufgabe wird es künftig sein, mehr zu begleiten als zu leiten, ehrenamtlich Engagierten etwas zuzutrauen und ihnen Mut zuzusprechen" so Kurt Seifriedsberger. Gleichzeitig braucht es vor Ort hauptamtliche Ansprechpartner für die Menschen bei Notfällen, etwa bei einem Todesfall.

Zum Dekanat Ried gehören insgesamt 19 Pfarren: Andrichsfurt, Aurolzmünster, Eberschwang, Eitzing, Geiersberg, Hohenzell, Lohnsburg, Mehrnbach, Neuhofen/I., Pattigham, Peterskirchen, Pramet, Ried/I. Riedberg, St. Marienkirchen/Hausruck, Schildorn, Taiskirchen, Tumeltsham und Waldzell.