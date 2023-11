Debatte um Wohnprojekt in Schärding: Immobilieneigentümer meldet sich zu Wort

Der Dorfer Immobilienentwickler "Griesmaier Immobilien" plant den Bau einer modernen Wohnanlage in der Schärdinger Passauer Straße. Das Unternehmen hat das auf versiegelter Fläche befindliche Areal erworben und darauf auf vier Stockwerken die Errichtung von 19 Eigentumswohnungen vorgesehen. Wie berichtet, stieß das Projekt aber auf wenig Gegenliebe bei den betroffenen Anrainern. Diese befürchten unter anderem eine massive Abwertung der bestehenden Immobilien durch den Bau und einen negativen Einfluss auf die historische Kernzone der Barockstadt. Vor allem die - laut Anrainer - proportional unpassende Höhe des Gebäudes führte zur Aufregung bei den Nachbarn, die ihren Unmut auch bei der jüngsten Bauverhandlung im Oktober dementsprechend äußerten. Das zuständige Architekturbüro bezeichnete die Bedenken der Anrainer im OÖN-Gespräch im Nachgang der Verhandlung als "baurechtlich substanzlos". Das Projekt sei ökologisch, nachhaltig und widme sich aktuell wichtigen Themen wie Versiegelung, Leerstandsbekämpfung und Zersiedlung der Städte. Neben dem grünen Bewuchs mit Pflanzen auf dem Dach und an den Wänden, sollen für das Projekt zudem alle möglichen Energiesparfaktoren berücksichtigt werden, die Klima- und Umweltschutz betreffen.

"Wichtiger Impuls"

In dieselbe Kerbe schlägt nun auch Werner Griesmaier, Eigentümer der involvierten Immobilienfirma, der sich heute Freitag in einer Aussendung zu Wort meldet: Man habe sich , so Griesmaier, nach reiflicher Überlegung für die Errichtung einer klima- und umweltfreundlichen Wohnanlage in einem bereits gewidmeten Areal entschieden. "Die in den vergangenen Jahrzehnten errichteten Wohnbauprojekte sind in der Bezirksstadt zum Großteil auf Grünflächen entstanden", sagt Griesmaier. Das neue Projekt habe hinggegen zahlreiche Vorteile: Boden- und Ressourcenverbrauch könne vermieden werden. Beispiele, wo dies nicht der Fall war, habe es im Bezirk Schärding in der Vergangenheit zu Genüge gegeben. "Mit unserem Vorhaben besteht die Möglichkeit, ein modernes Wohnbauprojekt ohne zusätzlichen Flächenverbrauch zu errichten", sagt Griesmaier.

Außerdem bedeute der Bau einer neuen Wohnanlage einen wichtigen Impuls für die Bauwirtschaft in der Region. Die Aufträge sollen vorwiegend an Innviertler Unternehmen vergeben werden. "Gerade in der aktuell wirtschaftlich angespannten Situation ist das von besonderer Bedeutung", meint der Immobilienunternehmer aus Dorf.

Ortsbildbeirat tagt am 13. November

Nachdem die Meinungen der Betroffenen bei der angesprochenen Bauverhandlung weit auseinandergingen, leitete die Bürgermeister Günter Streicher (SP) als zuständige Baubehörde den Fall an den Ortsbildbeirat weiter. Das Gremium des Landes wird sich am 13. November mit dem Projekt beschäftigen und seine Empfehlung an die Stadt weiterleiten. In weiterer Folge eine Entscheidung über den umstrittenen Bau fallen. "Wir hoffen, dass dieses wichtige Projekt aufgrund der zahlreichen Vorteile die Zustimmung des Gremiums finden wird", sagt Griesmaier.

