Debatte um Standort

Die Standort-Bewilligungen für einen geplanten Kunstrasen-Fußballplatz in Natternbach liegen vor, aber es gibt weiterhin Widerstand zum Standort: Eine Bürgerinitiative verweist auf 451 Unterschriften.

Die Grünen appellieren nun an den Gemeinderat, eine andere Örtlichkeit zu suchen. Durch die Lage an einem Bach würde Hochwasser-Retentionsraum verlorengehen, so Grünen-Abgeordnete Uli Böker. Anrainer würden belastet, zumal Kunstrasenplätze deutlich häufiger genutzt würden als die üblichen Rasenplätze. Dass die Errichtung am derzeit geplanten Standort rechtlich möglich sei, heiße nicht, dass es nicht geeignetere Standorte gebe, so Böker.

Bei Standortentscheidungen müsse generell umsichtiger vorgegangen werden, die Bürger seien früher einzubeziehen. "Das wäre auch in dieser Causa sehr hilfreich gewesen, hätte den aktuellen Disput vermieden und höchstwahrscheinlich bereits einen besseren Standort gebracht", so Böker.

